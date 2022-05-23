Назначенный Россией "губернатор" оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с 23 мая безналичные расчёты в области будут только в рублях.

Ранее "губернатор" заявил о том, что с сегодняшнего дня, с 23 мая, в регионе вводится "бивалютная зона" и наличный рубль будет ходить наравне с гривней.

Напомним, назначенный россиянами "губернатор" Херсонщины заявил о планах на "включение" региона в РФ.

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - сказал Сальдо.

Также "Страна" сообщала, что в оккупированном Херсоне россияне срывают украинскую символику с помощью бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.