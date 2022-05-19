Власти России намерены "включить" Херсонскую область, в которой планируют перепись населения, в состав Российской Федерации.

Об этом заявил назначенный россиянами "губернатор" Владимир Сальдо.

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - заявил Сальдо.

Напомним, в начале мая в ГУР Минобороны Украины сообщили, что РФ пытается включать захваченные территории юга Украины в состав Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, Россия изначально планировала захват украинских территорий с аннексией через "референдум".

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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