В Херсонской области назначенные оккупантами "власти" проведут перепись населения. Об этом заявил "зампред военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов.

Он связал эту идею с подготовкой к вхождению в состав России.

"Если проводить референдум или какие-то иные формы плебисцита, то необходимо, первое, перепись населения в данный момент Херсонской области. То, чем мы сейчас намерены заниматься", - сказал Стремоусов.

Между тем, сам же "зампред" буквально позавчера заявлял, что присоединение к РФ может произойти без "референдума".

"Референдумов не будет. Это будет один единый Указ на основании обращения руководства области к президенту России с просьбой ввести область в состав РФ как полноценного субъекта", - заявил Стремоусов.

А вчера он сказал, что "власти" Херсонской области, назначенные Россией, не собираются прямо сейчас обращаться в Кремль с просьбой о включении в состав РФ.

Он пояснил, что обращение к РФ произойдет лишь "после завершения всех интеграционных процессов".

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы", - заявил Стремоусов.