"Власти" Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России. Об этом заявил назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов.

"Никаких "ХНР" не будут создаваться. Референдумов не будет. Это будет один единый Указ на основании обращения руководства области к президенту России с просьбой ввести область в состав РФ как полноценного субъекта", - заявил Стремоусов.

Напомним, почти половина жителей Херсона выехала из города. Каждый пятый покинул область с марта.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.