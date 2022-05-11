На Харьковском направлении после освобождения ряда населенных пунктов украинская армия может находиться уже примерно в десяти километрах от российской границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (США).

"Украинское контрнаступление на севере Харькова продвинулось дальше и, возможно, приблизилось к границе с Россией в пределах 10 км", - сообщает Институт.

Эксперты организации пишут, что украинские войска освободили несколько городов севернее Харькова и продолжили продвижение к северу от недавно освобожденного Старого Салтова.

Вместе с тем на картах по ситуации вокруг Харькова за 9 и 10 мая видно два продвижения украинских войск, о которых вчера сообщал Генштаб - на север и северо-восток от города.

Эксперты заявляют, что есть информация о том, что ВСУ вышли дальше очерченной на картах зоны, однако это пока официально не подтверждено.

Напомним, ранее ВСУ освободили село Русская Лозовая к северу от Харькова.

После этого сообщалось об освобождении Циркунов. А вчера в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.