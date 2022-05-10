ВСУ уничтожают технику врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео уничтожения новейшего российского танка Т-90М (более известного как "Прорыв") в Харьковской области.

Соответствующее видео появилось на Фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко заявил, что танк был подбит 4 мая возле Старого Салтова.

По его данным, танк уничтожили бойцы 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны из шведского гранатомета "Карл Густав".

Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook видео с уничтоженным российским танком Т-90М на Харьковщине

журналист Андрей Цаплиенко заявил, что танк был подбит 4 мая возле Старого Салтова

Напомним, ранее в Харьковской области уничтожили колонну российской техники.

Также мы писали, что в ВСУ заявили, что уничтожили российский пункт управления на юге Украины.

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