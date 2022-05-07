Украина уничтожила еще один российский корабль. Скриншот из видео

Украинские военные уничтожили российский десантный корабль проекта "Серна". Его потопили с помощью ударного беспилотного летательного аппарата "Байрактар" у берегов временно оккупированного острова Змеиный.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет у Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали видео удара по судну.

Напомним, что вчера СМИ сообщили о попадании "Нептунов" по российскому фрегату "Адмирал Макаров". Однако эту информацию потом не подтвердили ни в Украине, ни западные партнеры.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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