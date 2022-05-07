Украинские военные уничтожили российский десантный корабль проекта "Серна". Его потопили с помощью ударного беспилотного летательного аппарата "Байрактар" у берегов временно оккупированного острова Змеиный.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет у Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали видео удара по судну.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX May 7, 2022

Напомним, что вчера СМИ сообщили о попадании "Нептунов" по российскому фрегату "Адмирал Макаров". Однако эту информацию потом не подтвердили ни в Украине, ни западные партнеры.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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