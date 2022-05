Украинские военные уничтожили российский десантный корабль проекта "Серна". Его потопили с помощью ударного беспилотного летательного аппарата "Байрактар" у берегов временно оккупированного острова Змеиный.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет у Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали видео удара по судну.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX