У острова Змеиного горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания украинской ракеты «Нептун».

Об этом пишет одесский сайт "Думская", а также нардеп Алексей Гончаренко.

Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из Крыма вышли спасательные суда.

Российская сторона пока ситуацию не комментирует. Официально украинское командование также об ударе по "Адмиралу Макарову" ничего не сообщало.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как ушел на дно ракетный крейсер "Москва".

Также рассказывали, как ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.

Вместе с тем, разведка Британии считает, что после того, как Россия потеряла два ключевых военно-морских объекта, она пересмотрит свою позицию в Черном море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.