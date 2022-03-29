Украинские войска нанесли удар по оккупированному российскими войсками порту Бердянска и уничтожили большой десантный корабль "Саратов" ракетой "Точка У". Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Корабль был уничтожен из оружия, которое не предназначено для ведения боевых действий на море", - заявил Ягун.

Напомним, ВСУ нанесли удар по захваченному российскими оккупантами порту Бердянска 24 марта. В результате этого вспыхнул крупный пожар. На дно пошел большой десантный корабль, который перевозил грузы и боеприпасы для оккупантов на юго-восточном направлении. Сначала считалось, что судно называется "Орск", но позже выяснилось, что это большой десантный корабль "Саратов".

Мы разбирали, что значит повреждение такого корабля для российских войск.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.