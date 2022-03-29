Утром во вторник, 29 марта, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. ВСУ успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях - осуществляют успешные контратаки.

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", - пишет Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. ВСУ уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

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