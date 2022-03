Украинские военные сосредоточили усилия на том, чтобы не дать врагу продвинуться в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково, пытаются отбить Каменку и Топольское.

Также ВСУ пытаются создать условия для улучшения тактического положения в районе города Чугуева и сдерживают атаки противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил.

Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины.

Также наши войска держат круговую оборону Мариуполя и не дают российским войскам продвигаться в районе Чернигова.

"Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов" - добавили в Генштабе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

