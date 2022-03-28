С начала боев за Мариуполь в городе погибли около 5 тысяч человек, из которых около 210 - дети. При этом в осажденном Мариуполе все еще находится 170 тысяч человек.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

По данным городской власти, из Мариуполя эвакуировались 340 тысяч граждан, из них 140 тысяч выехали до окружения города, после – 150 тысяч.

Также мэр сообщил, что с начала войны повреждено 2340 многоквартирных жилых домов, разрушены 3 больницы, повреждены еще 7. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов (полностью разрушены 23 школ и 28 детсадов).

Отметим, что 210 погибших детей (по данным Бойченко) - это почти в 1,5 раза больше (143), чем сообщалось утром в официальных сводках по данным за всю Украину.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации города.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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