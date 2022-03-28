Международный комитет Красного Креста по-прежнему не может оказать помощь людям в Мариуполе и требует от России и Украины гарантий безопасного прохода.

Об этом сообщает BBC.

"Стороны должны достичь соглашения, чтобы обеспечить безопасный проход. Они должны обнародовать маршрут и дать людям достаточно времени, чтобы покинуть город. На данный момент у нас нет команды, у которой есть доступ туда", - заявил представитель комитета Мэтт Моррис.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что армия России теряет моральный дух в ходе войны с Украиной, но продолжает продвигаться в Мариуполе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.