Председатель комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий обратился к Красному Кресту с призывом не открывать офис в российском городе Ростов-на-Дону.

Соответствующее обращение опубликовано на странице комитета в Facebook.

Радуцкий написал открытое письмо к Международному сообществу Красного Креста с таким призывом, чтобы не организовывать и не легитимизировать "гуманитарные корридоры" России, а также не поддерживать "похищение украинского населения оккупантами".

В обращении также говорится, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации гуманитарных коридоров. Однако россияне не придерживаются достигнутых договоренностей и срывают их работу.

Поэтому к организации решили обратиться на фоне слухов о возможном открытии офиса в городе Ростов-на-Дону.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", - говорится в сообщении.

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