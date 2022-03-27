По состоянию на 27 марта армия Российской Федерации потеряла в Украине около 16 600 человек.

Такую оценку приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Facebook.

Также в Генштабе перечислили потери противника в технике.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 16600 человек

танков - 582

боевых бронированных машин - 1664

артиллерийских систем - 294

РСЗО - 93

средства ПВО - 52

самолетов - 121

вертолетов - 127

автомобильной техники - 1144

корабли /катера - 7

цистерн с ГСМ - 73

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.

специальная техника - 21

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - сообщается в публикации.

В ведомстве также добавили, что приведенные данные уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее украинские военные сообщали, что за минувшие сутки отбили на Донбассе семь атак противника.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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