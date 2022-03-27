Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе было отбило семь попыток штурма оккупантами из РФ. При этом за прошлый день противник потерял 8 танков, 8 броневиков и 3 автомобиля. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"По имеющейся информации, на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополь ежедневно поступает в среднем от 50 до 100 раненых", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что на территории Беларуси российские военные продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.

Кроме того, в Донецком и Луганском направлениях противник пытался несколько раз провести штурмовые действия.

"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. Утраты захватчиков в живой силе уточняются", - добавили в Генштабе.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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