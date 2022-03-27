Украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника. Сводка Генштаба ВСУ на утро 27 марта
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе было отбило семь попыток штурма оккупантами из РФ. При этом за прошлый день противник потерял 8 танков, 8 броневиков и 3 автомобиля. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"По имеющейся информации, на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополь ежедневно поступает в среднем от 50 до 100 раненых", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили, что на территории Беларуси российские военные продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.
Кроме того, в Донецком и Луганском направлениях противник пытался несколько раз провести штурмовые действия.
"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. Утраты захватчиков в живой силе уточняются", - добавили в Генштабе.
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