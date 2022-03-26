В субботу, 26 марта, пошел 31-й день войны в Украине, после того, как 24 февраля Россия вторглась на территорию нашей страны. В Пентагоне заявили, что Россия лишилась полного контроля над Херсоном, российские войска отброшены на 55 км к востоку от Киева, а министр обороны России не выходит на связь с Генштабом США больше недели.

В Киеве третий день слышен запах гари из-за постоянных боев на окраинах столицы. Город Макаров под Киевом оказался в "серой зоне", а Харьков продолжает обстреливаться тяжёлой техникой.

Что касается зеленых коридоров, то накануне Украине удалось вывезти из Мариуполя 6 тысяч жителей, а вот эвакуацию Чернигова Россия блокирует. Кроме того, российским войскам удалось взять в плен 14 мэров украинских городов.

Сегодня президент США Джо Байден выступит с важной новостью по Украине. В своей "большой речи" он будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон.

Ранее "Страна" проанализировала, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

О том, что происходило в Украине вчера, читайте ежедневных итогах - Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана. Что показал 30-й день войны.

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Материал обновляется.

26 марта

14.21 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе на данный момент:

– отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение. Воду людям развозят в доступных емкостях;

– пешеходный мост через Десну поврежден и может упасть. Более того, находится под перекрестным обстрелом;

– устроить масштабную эвакуацию из Чернигова возможности нет. Ее пробуют организовать только для тяжелораненых людей.

"Конечно, враг заходил с севера и, конечно, не имея моста, город не имеет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, или завезти гуманитарку или медикаменты. Но люди держатся, помогают ВСУ, поддерживают деятельность инфраструктуры и не собираются сдавать город", — сказал мэр на телемарафоне.

Ранее Атрошенко в интервью "Левому берегу" также говорил о тяжёлом положении в городе.

"С точки зрения Чернигова: есть огромная просьба к военно-политическому руководству страны понять, что время для депутатов во львовских ресторанах идет по-другому, а для горожан Чернигова, Мариуполя, которые десятками гибнут каждые десять минут, – совсем по-другому…

Высказывания по тактике истощения России в Ивано-Франковске и Мариуполе оцениваются по-разному. Я бы просил с этими высказываниями быть осторожнее.

- У Чернигова нет впечатления, что Россия истощается?

- В Чернигове есть впечатление, что пока Россия измотается, все черниговцы могут погибнуть. Поэтому я просил бы воздерживаться от таких выводов, даже если они соответствуют действительности. Я повторюсь, просил бы доносить до людей, что военно-политическое руководство понимает, как им тяжело, и делает все, чтобы это скорей закончилось. Чтобы высказывания были в таком контексте, а не в контексте истощения. Пока толстый похудеет, худой умрет".

14.11 Ирпень. Вид сверху.

14.10 Белый дом прокомментировал участие Байдена во встрече министров обороны в Польше с участием министра обороны Украины.

"Байден на 41 минуту присоединился к переговорам США и Украины в формате "2+2", - заявили в Вашингтоне.

14.09 Огромнейшая колонна эвакуированных близ Васильевки, которая едет из Бердянска в Запорожье.

Движение колонны тормозят на российских блокпостах. Россияне пытаются искать, как они говорят, "переодетых военных и националистов".

14.08 Еврейский мемориал "Дробицкий яр" под Харьковом попал под артиллерийский обстрел. "26.03.2022 года на выезде из г. Харькова (в сторону г. Чугуев) в результате артиллерийских обстрелов ВС РФ был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр", - сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Памятник поставлен в память жертв Холокоста. На этом месте было расстреляно от 16 до 20 тысяч человек.

14.07 Суточный комендантский час в Киеве завтра вводиться не будет.

Об этом заявил Кличко.

Комендантский час останется прежним - с 20.00 вечера до 7 утра.

То есть завтра днём можно будет перемещаться по столице.

13.52 Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что экс-нардеп Олег Царев подозревается в призывах к изменению государственных границ Украины и поддержке действий страны-агрессора.

Ему грозит пожизненное заключение.

С начала войны Царев появлялся на занятых россиянами территориях и активно комментировал создание новых "органов управления" на них.

13.46 В России все чаще задаются вопросом – почему те люди, которые до войны считались в Украине "пророссийскими" не поддержали "спецоперацию" Путина? Почему такая небольшая поддержка даже на уже контролируемых россиянами территориях юго-востока Украины?



Ответы на эти вопросы публикует телеграм-канал "Политика Страны".



"Во-первых, и в-главных, само по себе нападение Путина стало шоком именно для тех украинцев, которые к России относились с симпатией (для националистов это как раз было не шоком, а подтверждением их теорий).



Ведь до того все руководство России многократно отрицало намерения вторгнуться в Украину. И когда это произошло, люди, которые к России были настроены позитивно и в целом разделяли мнение о "едином народе", почувствовали себя обманутыми и потеряли всякое доверие к Путину.



Во-вторых, заявленные Путиным мотивы вторжения для "пророссийских" украинцев не выглядели адекватными. Ведь Украина не пошла в наступление на Донбассе, не нападала на Россию. Что касается вступления в НАТО (что было в заявлении Путина о начале войны главным тезисом), то в вероятность этого в Украине мало кто верил на фоне постоянных заявлений Запада о том, что страну туда брать не собираются. Также мало кто верит в то, что Украина якобы собиралась атаковать "ЛДНР" в начале марте, особенно после признания их Россией (как сейчас пытаются доказывать в Москве). Поэтому вторжение России было воспринято как совершенно не мотивированное, как акт вероломной агрессии.



В-третьих, как бы плохо эта категория граждан Украины ни относилась к украинской власти и к Майдану, к националистам и внешнему управлению, как бы она ни осуждала Зеленского за курс на НАТО и за отказ выполнять политическую часть Минских соглашений, она ни при каких обстоятельствах не хотела "освобождения" путем бомбежек своих городов и полного разрушения их жизни.



Для большинства украинцев, которых до войны относили к "пророссийским", позитивным образом будущего являлось не присоединение к России и, тем более, не создание новых "народных республик" (всем было хорошо известно, что в "ЛДНР" Россия за 7 лет так и не смогла наладить нормальную жизнь), а изменение внешне- и внтуриполитического курса Украины, налаживание добрососедских отношений с РФ. То есть, условно говоря, возвращение в Украину образца 2013 года.



Нападение же Путина в глазах "пророссийских" украинцев, ведет страну совершенно в обратном направлении – к резкому усилению националистического вектора.



Они видят войну как величайшую трагедию и хотят ее скорейшего завершения. И если Зеленский и Россия договорятся о мире на тех или иных условиях, то эта категория украинцев будут самыми активными сторонниками данного соглашения.



В-четвертых, до сих пор есть некоторая небольшая часть граждан Украины, которая несмотря ни на что поддерживают Россию, а в обстрелах жилых кварталов винят украинских власти, обвиняя их в том, что они превратили города в укрепрайоны, по которым и ведет огонь армия РФ.



Однако и они не высказывают открыто поддержу Путину даже на территориях, которые контролируются россиянами. Потому что официально заявленная цель России – добиться от Киева выполнения ряда требований, после чего российская армия покинет все занятые с 24 февраля территории (кроме Донбасса). Естественно, что как только туда вернется украинская власть, то все сотрудничавшие с россиянами отправятся под суд в лучшем для себя случае, а в худшем будут просто расстреляны как предатели. В таких условиях желающих открыто помогать российской армии очень немного.



К слову, той же логикой руководствуются и представители украинской элиты (точнее, той ее части, которая допускает для себя сотрудничество с россиянами). Они предпочитают либо вообще молчать, либо осуждать вторжение Путина. Особенно с учетом того, что Россия не добилась быстрой победы и исход войны остается для них неясным.



Характерно, что никак себя не проявляют публично и представители украинской эмиграции из числа экс-регионалов, живущих в России (кроме Царева). Даже Янукович ограничился лишь одним довольно абстрактным заявлением", — отметила "Политика Страны".

13.36 TikTok запретил пользователям из РФ выкладывать ролики даже с использованием VPN.

Напомним, что еще 6 марта TikTok решил временно запретить российским пользователям загружать новый контент и вести прямые трансляции. Для них в приложении TikTok осталась доступной только функция переписки. Когда будут разблокированы остальные функции, соцсеть не уточняла. Все это объяснялось новым законом РФ о "фейках" про российскую армию.

13.27 Арестович о ситуации на фронте.

"В Мариуполе идут уличные бои, россияне пытаются наступать в районе Изюма, а на Киевщине совершают определенные тактические действия".

13.09 Председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин заявляет, что 54 железнодорожника погибли с 24 февраля.



"Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И еще 3 находятся в плену", - написал он.

13.05 Сводка Генштаба ВСУ.

13.03 США обещают наказать страны, помогающие Москве уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении, сообщает Financial Times.

Отметим, что Индия и Китай, ранее враждовавшие друг с другом, уже начали сближение.

Также достаточно тесные контакты устанавливаются между Китаем и Саудовской Аравией.

12.45 Украинская легкоатлетка Валентина Верецкая, покинувшая родину из-за войны, выиграла международный Иерусалимский марафон.

Удивительную историю этой женщины рассказывает The New York Times.

Сразу после начала войны Валентина, известная бегунья на длинные дистанции, вместе с дочкой покинула Николаев, не успев даже толком собраться в дорогу.

Позже она узнала, что ее дом был разрушен. С огромным трудом перейдя польскую границу, Валентина оставила дочь в Кракове у волонтеров, а сама отправилась в Израиль. Здесь она смогла уговорить организаторов марафона включить ее в число участников.

На старт она вышла без настоящего тренировочного процесса, в одежде и обуви, которые ей дали в Польше, совершенно не рассчитывая на победу - и тем не менее, смогла выиграть.

"Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране — за мир во всем мире", - приводит слова Верецкой американское издание.

Муж Валентины, тоже бегун, остался в Украине и воюет на фронте.

12.39 Европа не хочет конфликта большего масштаба, но хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в столице Катара на международной конференции "Форум Дохи".

"Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего масштаба, но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену", - сказал Боррель, говоря о войне в Украине.

12.38 Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, вступивший в тероборону, попал под минометный обстрел и получил ранение лица. Об этом он сообщил у себя в Instagram. На месте обстрела музыканту оказали первую медицинскую помощь – наложили повязку на рану.

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – пишет Хливнюк.

12.34 Укрзализныця предупреждает, что в связи с введением суточного комендантского часа в Киеве, посадка на киевском вокзале будем возможна только для транзитных пассажиров, а также для тех, кто туда приедет сегодня до начала комендантского часа в 20.00.

Также отменяются некоторые поезда.

12.32 Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за сообщений об обнаружении объекта, похожего на мину, сообщила турецкая береговая охрана.

О мине около Босфора ранее написали турецкие СМИ. Сообщается, что "командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину".

12.24 Премьер Венгрии Орбан ответил украинским властям, которые раскритиковали позицию Будапешта, выступившего против введения эмбарго на импорт нефти и газа из России. А также против поставок оружия через территорию Венгрии.

"Мы не украинцы, не русские, мы — венгры... На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии", - сказал Орбан.

12.20 Станция метро "Исторический музей", Харьков.

Открытие фестиваля KharivMusicFest - "Концерт поміж вибухів".

Исполняет струнный квинтет.

Ранее об этом фестивале рассказывал "Стране" мэр Харькова Игорь Терехов.

"Завтра мы устраиваем концерт в относительно безопасном месте в рамках Kharkiv music fest. Вы же помните выражение Уинстона Черчилля, о том, как во время войны ему принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил: "А где же затраты на культуру?" Ему ответили: "Так война же идёт, какая культура?!". На что он сказал: "Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем?" Вот так и у нас", - сказал "Стране" Терехов.

С началом войны харьковское метро превратилось в убежище от бомбежек для тысяч харьковчан.

12.18 Министр обороны России Сергей Шойгу, об исчезновении которого из информационного пространства писали в последние дни, выдвигая самые разные версии, наконец-то появился в эфире. Произошло это на телеканале Минобороны РФ "Звезда". Видео передает эпизод совещания министра с руководством Минобороны по вопросам программы гособоронзаказа.

Шойгу сделал несколько бодрых заявлений. Например, о том, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения".

12.16 Мэр Славутича рассказал горожанам об итогах переговоров с россиянами.

11.58 Стало известно, что за пожар сегодня с утра был виден в Киевской области.

Как сообщила в Facebook народный депутат Елена Криворучкина, утром 26 марта был нанесен ракетный удар по нефтебазе под Киевом.

Жертв и пострадавших, по данным депутата, нет. Но начать тушить нефтебазу спасатели не могут из-за опасности повторного обстрела.

Отметим, что под Киевом уже второй раз за последние дни россияне бьют по нефтебазам.

В четверг вечером удар был нанесён по нефтебазе в Фастовском районе.

И это все на фоне нарастающего дефицита топлива в Украине.

11.45 Сообщают, что мэра города Славутича Юрия Фомичёва россияне отпустили.

Он уже выступил перед населением. Говорит, что был на переговорах. Обсуждалась ротация персонала на ЧАЭС (то есть, предположение "Страны" о том, что именно это было главной целью захода россиян, подтверждается).

Также сказал, что город остаётся демилитаризованным, в него разрешается въезд и выезд. Россияне поставят блок-посты на въезде и выезде, а также изымут оружие с режимных объектов.

Пока украинские флаги никто не снимает.

11.40 В Святошинском районе Киева отсутствует электричество - отключены две подающие линии. Причина - "боевые действия в направлении Гостомеля и Ирпеня".

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворознюк. "Аварийные службы немедленно начнут осмотр и оценку повреждений после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, поскольку оккупанты продолжают обстрелы. На ликвидацию повреждений, по информации "Киевских электросетей", понадобится несколько часов. В зоне обесточивания медицинские учреждения перешли на резервное питание", - информирует Поворознюк.

Он также отметил, что из-за отключенния линий электропередач обесточены три насосные станции. Ихз-за этого в течение дня на правом берегу возможено пониженное давление воды.

11.37 В Киеве вновь вводится суточный комендантский час - с 20.00 субботы до 7 утра понедельника.

11.30 Известный украинский журналист, военкор 1+1 Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение.

"Врач пообещал, что до победы заживет", - написал Цаплиенко в ФБ.

Случилось это на территории Черниговской области, где журналист готовил материал о работе гуманитарного коридора и попал под полуторачасовый обстрел. "Врачи, которые занимались мной во время первой помощи сказали, что я просто родился в рубашке, и я реально родился в рубашке, ведь если бы чуть ниже или чуть выше прошел этот осколок, я не знаю, наверное, я бы здесь не сидел, не стоял и не говорил. Ну, а так, все нормально. Сквозное, как говорится", - говорит Цаплиенко.

11.21 Взрывы в Киеве продолжаются.

11.00 Сообщают о новом взрыве в Киеве.

10.55 Ещё видео из Славутича с митинга за Украину.

10.42 Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня.

10.38 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что российские войска зашли в Славутич.

По его словам, россияне похитили мэра Славутича Юрия Фомичева и захватили городскую больницу.

Павлюк заявляет, что россияне пытаются разогнать митинг, который организовали местные жители в поддержку Украины, стреляют в воздух и бросают светошумовые гранаты.

О стрельбе в городе сообщают и местные жители.

10.36 Агентство Франс-пресс публикует четыре лучших фото недели.

Три из них - из Украины: как живут в разрушенном мариупольской доме, картинка с харьковской улицы и мальчик в киевской больницы, у которого убили отца при попытке выехать из города.

10.30 Чем известен и чем важен город Славутич, в который заходят сейчас российские войска?

Это самый молодой город Украины. Был основан в 1987 году, первый ордер на заселение квартиры был выдан 26 марта 1988. Целью основания было обслуживание Чернобыльской АЭС на фоне устранения последствий аварии 1986 года.

До закрытия ЧАЭС в 2000 году, там работало девять тысяч жителей города, то есть примерно половина взрослого населения. После закрытия станции там продолжают работать три тысячи человек, которые занимаются снятием ЧАЭС с эксплуатации и обслуживанием прочих процессов на территории электростанции.

С 24 февраля ЧАЭС находится под контролем российской армии. Для продолжения обслуживания электростанции и объектов на ней нужно проводить постоянную ротацию персонала, который живет в Славутиче. Вероятно, с этой целью россияне и пытаются занять город.

10.24 Страны, которые поставляют оружие Украине. Лидирует Турция.

10.20 Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, антибатарейные комплексы предоставят для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян. Они смогут также бить по российским кораблям на далеком расстоянии.

10.15 Новое видео запуска ракет "Калибр" по Украине с корабля в Чёрном море.

10.13 Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев назвал 4 случая, когда Россия может применить ядерное оружие.

1. Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

2. В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников;

3. Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы.

4. Акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Отметим, что в последнем случае речь не идёт об ответе именно на ядерный удар. То есть, в последнем случае Россия может нанести ядерный удар первой, если сочтёт некие действия против себя или своих союзников «актом агрессии, угрожающим существованию страны».

09.57 О ситуации в Славутиче (город в Киевской области), который со вчерашнего дня находится в блокаде российских войск.

Утром пронеслось сообщение, что телеграмм-канал горсовета Славутича кем-то взломан, так как там появилась информация об отмене комендантского часа и призыв всем выходить на митинг. Многие телеграм-каналы предположили, что это провокация.

Но в реальности митинг действительно состоялся, люди вышли на центральную площадь.

Тем временем, в город уже вошла российская бронетехника.

09.49 Кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш обратился к Хезболла выполнить обещание их лидера и не посылать своих солдат воевать с Украиной.

Таким образом Арфуш отреагировал на информацию о том, что в Беларусь летят члены Хезболлы для последующей отправки на войну в Украину на стороне России.

"Хезболла обладает регулярной армией, которая сдерживает врагов Ливана. Когда они участвовали в войне в Сирии, мы говорили о защите Ливана от угрозы ИГИЛ. Но при чем тут Украина? Украина – враг Ливана? Есть ли граница между Ливаном и Украиной? Разве мы забыли, как украинские миротворцы обезвреживали мины, оставленные врагом после вторжения на наши земли? Если члены Хезболла поедут воевать в Украину, то они станут наемниками и поставят под угрозу национальную безопасность Ливана", - написал Арфуш.

09.30 Леонид Агутин на концерте в Москве призвал к миру в Украине и к прекращению войны.

09.25 В Киеве слышны сильные взрывы.

09.20 Спустя месяц после начала войны 45% украинцев начали беспокоиться о нехватке продуктов, сообщает ООН. А каждый пятый украинец уже столкнулся с признаками голода.

Это выражается в том, что люди сокращают свои порции и количество приемов пищи. А также отказываются от еды ради пропитания детей.

09.15 Очень знаковые вещи происходят между Индией и Китаем, которые традиционно считались основными соперниками в борьбе за лидерство в Азии. Плюс имеют территориальный спор по границе.

Но 25 марта министр иностранных дел КНР Ван И прибыл с визитом в Нью-Дели и встретился с советником по национальной безопасности Индии Довалом.

Ван И по итогам встречи заявил, что обе страны "должны придерживаться стратегического суждения лидеров двух стран о том, что Китай и Индия не представляют угрозы друг для друга, но предоставляют возможности для развития друг друга".

Также Ван И сказал, что Китай не стремится к так называемой “однополярной Азии” и уважает традиционную роль Индии в регионе.

"Мы готовы изучить сотрудничество "Китай-Индия +" в Южной Азии, построить здоровую модель взаимодействия и достичь более высокого уровня и более широкого спектра взаимной выгоды. Мы должны участвовать в многостороннем процессе с позиции сотрудничества.

Когда Китай и Индия говорят в один голос, весь мир будет слушать. Если Китай и Индия будут работать вместе, мир обратит на это внимание", - сказал Ван И.

09.01 "Европа опасается нехватки продовольствия", - с таким заголовком вышла статья немецкого издания Tagesschau.

Там говорится, что урожай в Украине из-за войны может уменьшиться на две трети. При этом страна является важным поставщиком пшеницы, сои и подсолнечного масла.

Министры сельского хозяйства по всей Европе уже бьют по этому поводу тревогу.

"Сельское хозяйство ЕС зависит в первую очередь от сои из Украины, которая здесь используется для производства мяса, при откорме животных", - заявила Элизабет Кёстингер, министр сельского хозяйства Австрии.

Своих угодий для производства сои в Европе нет. Есть только земли, предназначенные для органического земледелия, которые теперь нужно будет перепрофилировать.

Чтобы увеличить внутренне производство сои, а также рапса, нужно выделить полтора миллиарда евро. И кроме того, поступиться "зеленой сделкой" - в Европе сою и рапс не выращивают из экологических соображений (они истощают почвы).

По этому поводу среди аграрных министров ЕС идут жаркие дискуссии - наращивать производство указанных культур в Европе - или продолжать "зеленый курс", смирившись с новым скачком продуктовых цен.

При том, что в этом году скорее всего изменить уже ничего не получится, и ценовой удар будет сильным в любом случае.

08.58 Шольц заявил, что Германия способна отказаться от российского газа быстрее, чем принято считать.

Канцлер ФРГ также добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим.

Ранее планы отказа от российских энергоносителей в ЕС включали в себя сроки от 5 до 8 лет.

В последние же дни говорят о том, что их можно сократить до 2-3 лет.

08.48 В "ДНР" вернули в оборот украинскую гривну. Ее предписали принимать в магазинах, а также будут указывать гривневые ценники наряду с рублевыми.

Действовать такой порядок будет до 1 июля. Обменный курс установлен в размере 2,5 рубля за гривну.

Связано это с тем, что жители захваченных Россией и "ДНР" городов Донецкой области оказались теперь на территории "ДНР".

В "ЛНР" подобные меры ввели еще 16 марта. Правда, действовать гривна будет только до 31 марта.

08.39 Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал российское видение

08.35 Газета The New York Times опубликовала видео последствий попадания снаряда в газопровод в Харькове.

08.08 На польском телевидении открыто обсуждают вопрос "польского Калининграда".

Комментарий об этом дал в эфире канала Super Express экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Скшипчак:

"Калининградская область – это территория, которая находится под российской оккупацией с 1945 года. Эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях. Калининградская область, на мой взгляд, является частью Польши. Мы имеем право претендовать на ту территорию, которую Россия оккупирует".

08.02 На Луганщине обстреляли склады с продовольствием, пишет губернатор Сергей Гайдай.

07.55 В Сети публикуют новые видео пожаров под Киевом.

07.52 После того как российские пранкеры Вован и Лексус пранканули главу МВД и министра обороны Британии под видом премьера Украины Дениса Шмыгаля YouTube удалил канал пранкеров.

07.40 Наемники российской частной военной компании "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - заявил в интервью CNN советник министра обороны Маркиян Лубкивский.

По его словам, украинская разведка отслеживала диверсантов в Украине, несколько групп было ликвидировано.

К слову, ранее западные СМИ сообщали, что данные на "вагнеровцев" Украине передали в ФСБ.

07.32 Илон Маск заявил, что после начала войны в Украине хакеры пытались взломать систему глобального интернета Starlink.

Так он отреагировал на публикацию о том, как РФ в самом начале войны сумела вывести из строя украинские системы связи, которые работали через спутник.

Интернет от Starlink активно используется в Украине с начала марта. По утверждению западных СМИ - в том числе для военных целей.

07.20 Новые видео из горящего города Ирпень под Киевом.

07.15 За время войны в Украине от бомбежек и обстрелов пострадало 59 церквей. То есть примерно по две в день.

Как сообщает Минкульт, большинство из них - православные храмы, но также пострадали протестантские церкви, синагоги и мечети.

07.09 Новая сводка британской разведки.

Пишут, что ввели санкции против российского производителя беспилотников "Орион".

Беспилотники, по мнению британцев, стали основным оружием российской авиации, потому что самолеты стала все чаще сбивать украинская ПВО.

06.53 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

- продолжается оборона украинских позиций вокруг Киева. В столице активизировалась работа диверсионных групп.

- на Донбассе отбиты все вражеские атаки

- противник продолжает комплектовать подразделения новыми силами и боеприпасами для возврата к наступлению.