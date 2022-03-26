В субботу вечером, 26 марта, в Киеве и области вводится комендантский час, который продлится до утра понедельника. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко у себя в Telegram.

"Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова усилена и будет продолжаться с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника – 28 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в это время будет запрещено движение транспорта без соответствующих пропусков.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".