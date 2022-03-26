Кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш обратился к Хезболла выполнить обещание их лидера и не посылать своих солдат воевать с Украиной. Об этом он написал у себя в Facebook.

Таким образом Арфуш отреагировал на информацию о том, что в Беларусь летят члены Хезболлы для последующей отправки на войну в Украину на стороне России.

"Хезболла обладает регулярной армией, которая сдерживает врагов Ливана. Когда они участвовали в войне в Сирии, мы говорили о защите Ливана от угрозы ИГИЛ. Но при чем тут Украина? Украина – враг Ливана? Есть ли граница между Ливаном и Украиной? Разве мы забыли, как украинские миротворцы обезвреживали мины, оставленные врагом после вторжения на наши земли? Если члены Хезболла поедут воевать в Украину, то они станут наемниками и поставят под угрозу национальную безопасность Ливана", - написал Арфуш.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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