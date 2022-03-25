В Беларусь летят члены "Хезболлы" (ливанская шиитская военизированная организация).

Как пишет российская "Новая газета", на следующей неделе в Беларусь прибудет первая группа из 200 членов "Хезболлы". Их перебросят из Дамаска на военную базу в Гомельской области. А 29 марта они отправятся в Украину воевать за Россию.

Всего речь идёт о найме 800 человек. Плата за наём одного, по данным издания, 1500 долларов в месяц.

Напомним, в Ливане заявили, что бойцы ливанского движения "Хезболлах" не участвуют в войне в Украине. И все сообщения об этом не соответствуют действительности.

Также мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, россияне набрали 1000 добровольцев из армии Асада и "Хезболлы".

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.