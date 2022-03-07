Российские войска вербуют сирийцев, которые имеют опыт в уличных боях. В частности, некоторые сирийские бойцы уже проходят подготовку в России.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев", - говорится в материале.

Информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников".

Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.

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