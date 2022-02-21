Вслед за подписанием Владимиром Путиным указа о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" президент Сирии Башар Асад сразу заявил, что готов также признать "республики".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирийскйо Арабской Республики, замглавы думского комитета по обороне и первого заместителя председателя общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" Дмитрия Саблина.

"Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", - сообщил Саблин.

Напомним, 21 февраля "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России с просьбой признать независимость "ДНР". Об этом он заявил в прямом эфире канал "Россия 24" и кроме того попросил заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".