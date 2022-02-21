Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 21 февраля.

Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании "ЛДНР".

В пресс-службе добавили, что в понедельник, 21 февраля, также поступили обращения руководства "ДНР" и "ЛНР" о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится в сообщении пресс-службе.

В Кремле добавили, что президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий, однако обозначили готовность к продолжению контактов.

Напомним, что после обращения к президенту РФ "главы ЛНР" Леонида Пасечника и "главы ДНР" Дениса Пушилина с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе.

Ранее мы писали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выпустил довольно сдержанное заявление относительно возможного признания "ЛДНР" Россией. Кулеба рассказал, что все понимают последствия этого шага, однако нужно сохранять хладнокровие и работать по деэскалации.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз призвал Россию не признавать независимость "ДНР" и "ЛНР".

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