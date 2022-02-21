Российский бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал, чего стоит ожидать после признания Российской Федерацией независимости "ЛДНР".

Об этом Дерипаска написал в Telegram в понедельник, 21 февраля.

Олег Дерипаска считает, что войны не будет.

"Теперь будет долгая дорога к миру", - написал российский бизнесмен.

Напомним, что "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". "Также просим заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал Пушилин.

Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

И Пушилин, и Пасечник попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ, включая оборону.

Также мы приводили реакцию МИД Украины на возможное признание "ЛДНР" Россией.

Тем временем стало известно, что Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.