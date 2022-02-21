Украина считает самым подходящим форматом переговоров о деэскалации саммит пяти постоянных членов совета безопасности ООН с Украиной, Турцией и Германией.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина приветствует любые дипломатические усилия, которые направлены на предотвращение конфликта. Однако наиболее приемлемым считает саммит пяти постоянных членов Организации Объединенных Наций (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания) с Украиной, Германией и Турцией.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для проведения дискуссии о деэскалации было бы проведения саммита в формате пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия, Турция. Это тот формат, который мы считаем оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал он.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, которое продолжается до сих пор. В тот же день состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено украинскому вопросу, в ходе которого Татьяна Монтян заявила, что Киев никогда не планировал выполнять Минские соглашения.