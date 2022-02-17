Представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 17 февраля, посвященном ситуации вокруг нашей страны, зачем-то принялся читать стихи о Иосифе Сталине.

Кислица на русском языке обратился к представителю России Сергею Вершинину и процитировал строки советского поэта Евгения Евтушенко.

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее", - продекламировал Кислица.

Ранее "Страна" рассказывала, что заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в зале заседания ООН констатировал, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения.

"Минск-2" в планы властей Украины не входит, они уже это не скрывают. Очевидно, что за семь лет Украина не выполнила полностью ни один из пунктов "Минска-2", - сказал Вершинин.

А заместитель генсека организации Розмари Дикарло на этом же мероприятии заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года. В связи с этим она призывала все стороны к сдержанности.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен высказался в том же духе, в каком сделаны все заявления западных политиков последних дней. Он сказал, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни и что в число целей для захвата входит Киев.