В Херсонской области Чаплинский районный суд приговорил местного жителя к пяти годам условного срока за публикацию цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина в соцсети "Одноклассники".

Вердикт инстанции был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Как написано в ЕРДР, он объяснил, что "в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии".

Также обвиняемый рассказал, что делал публикации неумышленно, поскольку "считал, что это вполне законно". Сейчас он сожалеет о содеянном и раскаивается.

"Определить окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на два года", - написано в решении суда.

Напомним, что в Украине в 2014 году был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" (о декоммунизации). Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет.

В середине января Роменский суд Сумской области вынес приговор местному жителю, оператору заправочной станции Юрию К. за лайк картинки в "Одноклассниках". "Страна" разбиралась, каким образом обычный лайк в запрещенной в Украине соцсети вдруг стал угрозой конституционному строю.

Также мы рассказывали, как одессита забрали в полицию за одежду с коммунистической символикой. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.