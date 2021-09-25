В Полтаве блогер Владимир Величко снял видео, где он подошёл к парню спортивной внешности, в балаклаве, на сумке которого были прикреплены значки батальона "Азов" и "мёртвая голова" дивизии СС. Блогер спросил, знает ли молодой человек, что означает символ "мертвой головы". Также Величко пояснил, что этот знак запрещён украинским законодательством. Парень ответил, что это один из символов украинского казачества.

Видео опубликовано в субботу, 25 сентября.

Началась словесная перепалка. Рядом находился отец парня, который начал угрожать блогеру и предложил выбрать место, куда он нанесёт удар - в голову или в живот.

Блогер вызвал патрульную полицию. Но к моменту приезда полицейских, значок "мёртвой головы" молодой человек снял, разъяснение полиции давать отказался, его отец тоже отказался от общения с полицейскими.

Блогер Величко написал заявление на парня в балаклаве и его отца за угрозы, а так же за ношение молодым человеком запрещённой символики.

Ранее "Страна" сообщала, как депутат Киевского горсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Михаил Ковальчук опубликовал в Фейсбуке отрывок из автобиографии Адольфа Гитлера "Моя борьба".

Также мы писали, что издательство Рады выпустило хвалебную книгу о нацисте Бульбе-Боровце, массово уничтожавшем евреев. Книга была закуплена Минкультом для распространения в украинских библиотеках.