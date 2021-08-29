Издательство украинского парламента выпустило хвалебную книгу "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу", которая посвящена нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

По его словам, книга была закуплена Минкультом для распространения в украинских библиотеках.

"Свою борьбу Бульба-Боровец начал с организации еврейского погрома в городе Сарны. По окончании погрома Бульба-Боровец возглавил украинскую милицию Сарненского района, которая вместе с немцами начала систематическое уничтожение евреев в местечках и селах района. Это полицейское подразделение назвали "Полиська Сич".

В Олевске, где расположилась штаб-квартира Сечи, также прошли еврейские погромы.

Американский историк Джаред Макбрайд описывает как подчиненные Бульбы-Боровца избивали, унижали и калечили евреев летом 1941 года.

С сентября 1941 года бойцы "Сичи" занимались охраной гетто в Олевске. В ноябре 1941 года все еврейское население Олевска – более 500 мужчин, женщин и детей были расстреляны немцами и бойцами "Полиской Сичи".

Первый погром "Сич" устроила в Олевске в начале июля 1941 года. Они притащили 40 евреев к реке, избивая прикладами заставляя вставать и падать плашмя в грязь. Женщин били пистолетами.

В свидетельствах говорится об участии самого Бульбы-Боровца, который переезжал несчастных жертв телегой. В результате этого инцидента были ранены десятки евреев, убит пекарь и еще один еврей. Их тела оставили гнить неподалеку.

Вскоре "Сич" вновь обратила свое внимание на евреев. В этот раз их пытали во дворе их штаб-квартиры. Около 300 евреев заставили выдирать траву зубами. Сичевики смеялись и били их кнутами и винтовками.

Последним известным эпизодом стало массовое убийство евреев Олевска в селе Варваровка, куда их доставили "бульбовцы", издеваясь над жертвами по дороге.

В показаниях Гитл Фиалков из Высоцка говорится, что "бульбовцы" выискивали, убивали и мучали евреев. Недалеко от Высоцка "бульбовцы" обнаружили и убили 40 прятавшихся в лесу евреев.

Боровец серьезно подходил к делу и даже выпускал свою газету "Гайдамака". В ноябре 1941 бойцы Боровца под командованием немцев расстреляли всех евреев Олевска – 535 человек, о чем 22 ноября торжественно сообщила его газета:

"Мы как общественность Олевского района должны поблагодарить "Полескую Сич" за проделанную ею работу по ликвидации партизанства и грязи. Уничтожена паразитирующая нация ж_дов, которая пиявкой сосала кровь из живого людского тела.

Мудрая рука гениального вождя великого немецкого народа – Адольфа Гитлера вручила нам светлое будущее и и теперь мы уверены в том, что население всей Европы еще при жизни поставит ему золотой памятник на его родине в городе Браунау.

Пусть живет добрая память про "Полискую сич" и ее командование!", - рассказал Долинский.

По его словам, всего этого нет в книге, которую издала ВРУ.

Также он прикрепил фото, на которых изображен Боровец с коллегами под нацистской свастикой и приветствием немецкой армии и бойцы Сечи с повязками украинской милиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Париже умер нацистский военный преступник из Украины.

Также сообщалось, что в Черновцах в кофейне, расположенной на улице Синагоги, используют символику нацистской СС.