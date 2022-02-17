На заседании ООН по Украине выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заявил, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни и что в число целей для захвата входит Киев.

Прямой эфир заседания доступен на сайте Организации Объединенных Наций и в Ютуб.

Также Блинкен сказал, что нападение России может начаться с реальной или мнимой химической атаки.

"США с облегчением воспримут ненападение России на Украину как смену курса и с радостью примут любую критику, если прогноз не оправдается", - добавил к своим словам Блинкен.

Ещё Блинкен сказал, что Минские соглашения (нежелание выполнять которые постоянно демонстрирует Киев) остаются основой урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что на этом же заседании в ООН заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года и призывала все стороны к сдержанности.

Напомним, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что американские наемники из частных военных компаний готовят химическую атаку на Донбассе. Мы подробно разбирали, почему возникла эта тема.