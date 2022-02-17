В ООН началось обсуждение вопроса Украины, в ходе которого заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года и призывала все стороны к сдержанности.

Прямой эфир заседания доступен на сайте Организации Объединенных Наций.

"Минские соглашения находятся в тупике, несмотря на усилия Германии и Франции. Мы обеспокоены новыми сообщениями из Донбасса. Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность, воздержаться от односторонних действий, способных их подорвать. В том числе решений по статусу отдельных районов. Миссия ОБСЕ должна работать в спокойных условиях. Все стороны должны соблюдать устав ООН", - сказала Дикарло.

Напомним, сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская сторона обвиняет в случившемся "ЛНР".

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка, Горловки и населенных пунктов в "ЛНР". Также в "ЛНР" заявили о том, что украинская сторона сама организовала "постановочный" обстрел школы и детсада.