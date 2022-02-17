Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которого проинформировал его о ситуации безопасности и о сегодняшних обстрелах, в частности Станицы Луганской.

Об этом президент написал в Twitter.

"Из Мариуполя провел разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станицы Луганской. Поблагодарил за инициативу о проведении донорской конференции в поддержку Украины", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская сторона обвиняет в случившемся "ЛНР".

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки, а также населенных пунктов в "ЛНР". Также в "ЛНР" заявили о том, что украинская сторона сама организовала "постановочный" обстрел школы и детсада.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как разворачиваются события на Донбассе.