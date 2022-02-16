Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов войны в связи с обнаружением массовых захоронений мирных жителей на Донбассе.

Об этом 16 февраля сообщается в Фейсбуке ведомства.

В СК заявили, что "пренебрегая международными договоренностями и актами, начиная с апреля 2014 года представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры". В результате, считают в ведомстве, были не только разрушены жилые дома и объекты обеспечения жизнедеятельности, но также погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, причем русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте.

"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", - написали в СК.

Далее в ведомстве привели примеры обнаружения захоронений. В августе - октябре 2021 года в районе Снежного, пгт Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине Верхнешевыревки Краснодонского района нашли пять стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором. Следственный комитет продолжит принимать все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях", - заявили в комитете.

Между тем на заявление СК отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, утверждение России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией. Об этом Псаки сказала на брифинге 16 февраля.

Между тем Украина отказывается выполнять Минские соглашения. Так, в "Слуге народа" заявили, что не рассматривают изменения в Конституцию по особому статусу "ЛДНР", что предусмотрено "Минском-2".

Ранее глава МИД Кулеба говорил, что Донбасс никогда не получит особый статус.