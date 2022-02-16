Власти Украины не рассматривают какие-либо изменения в Конституцию страны для предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью ТСН заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Шуляк напомнили, что 31 августа 2015 года парламент на закрытом заседании с выключенным табло голосовал изменения в Конституцию, в которых был "зашит" особый статус Донбасса. И поинтересовались, не рассматривают ли власти сейчас какие-либо изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и тому подобное.

"Нет, мы не рассматриваем. Тем более, такие позорные заседания, которые были в 2015 году, в этой ВР точно не пройдут", - ответила Шуляк.

Между тем внесение особого статуса Донбасса в Конституцию - один из основных пунктов Минских соглашений.

"Но его, судя по словам Шуляк (а ранее и других представителей власти) никто выполнять не будет", - констатировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем 15 февраля после визита в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему внести законопроекты по Минским соглашениям.

Также Шольц сказал, что разрешение кризиса в Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера". Согласно этой формуле выборы на неподконтрольной территории Донбасса должны пройти до передачи контроля над границей. И сразу после этого должен вступить в силу закон об особом статусе.