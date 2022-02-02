Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс никогда не получит "особый статус".

Об этом Кулеба сказал в интервью польской газете "Речь Посполита".

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, ни права вето не будет", – заявил Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли Украина готова предоставить особый статус Донбассу.

Кулеба также сказал, что Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

"Политическая часть там стоит только на втором месте. Поэтому все должны, прежде всего, сосредоточиться на безопасности", – заявил Кулеба.

Напомним, что особый статус Донбасса (с внесением его в Конституцию) предусмотрен политической частью Минских соглашений. В декабре прошлого года в России после переговоров Козака и Донфрид сообщили о поддержке Штатами особого статуса Донбасса.

Также мы писали о том, что на днях секретарь СНБО Данилов сказал, что Украина не будет выполнять Минские соглашения.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения все же являются "дорожной картой" для украинской власти, даже несмотря на то, что существуют разночтения в плане порядка выполнения их пунктов.