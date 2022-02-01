В политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" секретаря СНБО Алексея Данилова назвали "провокатором" и потребовали его немедленной отставки после заявления о том, что украинская власть не намерена выполнять Минские соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

"Секретарь СНБОУ Данилов выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной.

Возможное военное вторжение России, по поводу которого Запад развернул масштабную информационную кампанию, вынудившую в том числе и Зеленского систематически выступать с успокаивающими заявлениями, является абсолютно катастрофическим сценарием. Но Данилов своими провокационными действиями делает все для того, чтобы повысить вероятность такого события", - говорится в сообщении.

В связи с этим "ОПЗЖ" потребовали немедленной отставки Данилова и привлечения его к ответственности за действия, "направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта".

"В противном случае власть Зеленского признает, что курс на выход из Минских соглашений является элементом государственной политики Украины", - заявляет партия.

Напомним, ранее Данилов заявил, что украинская власть не намерена выполнять Минские соглашения. Кроме того, секретарь СНБО призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

"Страна" подробно разбиралась, почему Данилов заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения.