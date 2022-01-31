Украинская власть устами секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова официально заявила, что не намерена выполнять Минские соглашения.

Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что "выполнение Минских соглашений означает разрушение страны".

Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это", - сказал Данилов.

Слова секретаря СНБО прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Очень откровенное интервью, которое является как бы ответом на попытки Запада побудить Киев выполнить Минские соглашения. Теперь вопрос, как на это будет реагировать Запад. Если будет", - написал канал.

Напомним, как сообщала "Страна", на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы летом в Женеве обещали России заставить Украину выполнить Минские соглашения.

Также мы приводили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит смысла пересматривать Минские соглашения.