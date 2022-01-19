Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит смысла пересматривать Минские соглашения.

"Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается", - заявил он в интервью "Голосу Америки" в эфире "Украина 24".

По его словам, Минские соглашения - "это сейчас единственный путь".

Он также анонсировал, что скоро состоятся "некоторые совещания" в рамках Нормандского формата.

Также Блинкен заявил, что на Донбассе в последние недели улучшилась ситуация с режимом прекращения огня.

"Мы возвращаемся к тому, где мы были в 2020-м году", - заявил госсекретарь США.

Также, по его словам, вопрос присоединения США к "Нормандии" не стоит.

Напомним, находящийся сегодня в Киеве Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Россией и Украиной.

Также мы сообщали, что Кулеба после встречи с Блинкеном заявил об отсутствии планов по наступлению на Донбасс.