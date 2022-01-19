Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, который сегодня прибыл в нашу столицу, в своем выступлении перед посольством США в Киеве заявил о том, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова американского политика.

"Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути", - сказал Блинкен.

"Значит, надо понимать, будет говорить Зеленскому, чтобы пошёл на выполнение политической части Минских соглашений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, ранее источник "Страны" рассказывал, что главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.

Напомним, сегодня,19 января, госсек США прибыл в Киеве, где запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. После Киева у Блинкена запланирован визит в Берлин, где он 20 января проведет встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Также "Страна" писала о том, что уже 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - прокомментировал предстоящую встречу госсекретарь США.

Кроме того, мы сообщали о том, что глава российского МИД Сергей Лавров перед визитом Блинкена в Украину призвал его надавить на Киев для выполнения Минских соглашений.