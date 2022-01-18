Зачем Блинкен приехал в Киев?

Череда знаковых визитов в Киев продолжается. Вслед за новым министром иностранных дел Германии на встречу с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой прибыл сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

В официальном сообщении Госдепартамента о встрече с украинским руководством дана только одна фраза: Блинкен едет к ним, чтобы "укрепить (или усилить) приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины". И это выглядит несколько странно, поскольку до сих пор казалось, что приверженность США в этом вопросе максимально прочна и не нуждается ни в укреплении, ни в усилении.

Однако странность не только в этом. Тот же пресс-релиз сообщает, что после Киева госсекретарь отправится в Берлин, "чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины". Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что недавние переговоры с Москвой и усилия по сдерживанию агрессии против Украины Блинкен намерен обсуждать с Германией, но не собственно с Украиной.

И это еще не все странности. Вчера же стало известно, что накануне визита в Киев госсекретарь США позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В этом случае даже представить сложно, о чем мог быть разговор. Если исходить из официальных версий, спич Блинкена должен был звучать так: "Мистер Лавров, вы знаете, я сейчас лечу в Киев, чтобы укрепить нашу приверженность тому, что Крым и Донбасс – украинские. А потом полечу в Берлин, где мы будем обсуждать, как сдерживать вашу агрессию".

Звучит правдоподобно? Честно говоря, не очень. Куда более правдоподобно выглядит вариант, при котором госсекретарь США позвонил российскому коллеге, чтобы согласовать позиции накануне визита в Киев, – тогда в этом звонке есть смысл.

И тогда снова вспоминается версия, согласно которой Москва и Вашингтон уже обо всем договорились, а теперь лишь ищут способы легализовать договоренности. Тем более, что именно об этом говорят и источники "Страны" в украинских дипломатических кругах. Так ли это – будет ясно по тому, что скажет Блинкен в Киеве.

Впрочем, порохоботы вчера высказывали уверенность, будто госсекретарь США едет исключительно ради того, чтобы помешать упрятать за решетку их вождя. Но это уже не политологическая версия, а психиатрическая.

Санкции – только после нападения

Мир продолжает посылать сигналы относительно якобы возможного "российского вторжения в Украину". Так, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд вчера увидела "агрессивные настроения" Москвы в отношении Киева в совместных российско-белорусских учениях невдалеке от украинских границ.

Вчера же у американцев обнаружился оппонент – президент Турции Реджеп Эрдоган, который высказал уверенность, что никакой войны между Украиной и Россией не будет.

А глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит пакет санкций против России, который будет применен только в случае ее нападения на Украину. Тут все конкретно – и смысл, и адресат послания: ведь еще недавно Зеленский объяснял, что санкции против России нужны не после вторжения, а до него. Теперь понятно, что их не будет.

Гривня по 28,50: цена "вторжения" для Украины

Печально известный секретарь СНБО Алексей Данилов не зря сопротивлялся распространению по всему миру версии о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. Он усиленно доказывал, что никакой угрозы нет, но усилий "главного по санкциям" оказалось недостаточно: мир все-таки поверил американским СМИ. И, как результат, начался массированный вывод валюты из украинских ценных бумаг и из самой Украины.

Точнее, результат даже в другом: если перед Новым годом многие рассчитывали, что курс гривни к доллару, пересекший отметку "27", вернется к более скромным значениям, то вчера американская валюта продавалась уже по 28,50. Что еще не является антирекордом, но уже весьма недалеко от него.

Причем курс мог быть и еще выше, но Нацбанк уже несколько дней выходит на торги, распродавая валюту из резервов. Правда, стоит отметить, что речь идет о долларах, которые он же покупал на межбанке, когда нужно было сдерживать укрепление украинской валюты.

Прогнозы относительно того, какой будет дальнейшая судьба гривни, очень сильно разнятся – собственно, как и политические прогнозы. Если верить в скорое нападение России, то гривню нужно сбрасывать уже сегодня, потому что через неделю после вторжения она превратится в фантики. Но если исходить из более реальных прогнозов, то все сводится к двум вариантам: средний курс 28 и средний курс 30. В госбюджете записан первый вариант (если точнее, 27,7), но и второй тоже может произойти – учитывая напасти на газовом и нефтяном рынках.

В любом случае, на покупку доллара по 27 лучше уже не рассчитывать.

Почему ушел Арестович?

В лагере власти – потеря: его покинул один из главных спикеров Алексей Арестович. Формально должность у него была скромная – советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Минской ТКГ, но медиапространство Арестович занимал явно не по должности.

Далеко не всегда заявления советника-спикера были умными, но практически всегда – скандальными. Благодаря чему все информпространство порой целые сутки обсуждало то "Русь-Украину", то китайский внешнеполитический вектор, – вместо того, чтобы обсуждать действительно серьезные вопросы.

В нормальную эпоху таких людей, конечно, и на пушечный выстрел к власти не подпустили бы, даже в качестве советника. Но, как показано в известном фильме "Не смотрите наверх", сегодня именно такие люди власти и нужны. А уже тем более – власти, во главе которой стоит шоумен.

Но что еще хуже для Банковой – так это не сам факт потери Арестовича, а то, что он уже перешел в ряды критиков власти. Причем первый его критический пост оказался – в отличие от заявлений, сделанных "во власти", – вполне здравым: бывший советник Ермака заявил, что команда Зеленского "забюрократизировалась", перестав быть той, которую избирали и которую хотят видеть люди. Это не совсем удачная формулировка, но мысль правильная: президент и его окружение потеряли связь с реальностью, перестав быстро и правильно реагировать на внешние вызовы.

И это беда не только Зеленского. И у Порошенко, и у Януковича самые серьезные перемены в окружении происходили на третьем году правления, причем именно в этот период от четвертого и пятого президентов уходили (или отодвигались самими гарантами) наиболее адекватные люди, сохранявшие связь с реальностью, – а на смену им приходили те, кто вел Банковую к поражению.

Назарбаев объявил себя пенсионером

Вчера, впервые после Казахского Майдана, из небытия вышел первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он записал видео, которое еще недавно посчитали бы сенсационным, заявив всему миру, что на сегодняшний день является пенсионером, в то время как всей полнотой власти обладает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев уточнил, что находится в столице страны. И, при этом, он жестко осудил январские беспорядки, заявив, что они являются попыткой разрушения казахстанской государственности.

Но это видео нудно воспринимать в совокупности с предыдущими заявлениями о том, что Назарбаев либо мертв, либо недееспособен.

Как теперь четко понятно это не так.

Но также четко понятно, что Назарбаев полностью передал вою власть (которой он реально обладал и после ухода с должности президента) нынешнему президенту Токаеву. Тем самым закрыв окончательно вопрос, кто теперь является реальным правителем Казахстана.