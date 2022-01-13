Женева и Брюссель: шоу Байдена – Путина?

Вслед за российско-американским саммитом в Женеве вчера в Брюсселе прошел российско-натовский саммит. И это еще не все: сегодня пройдет саммит между Россией и ОБСЕ. Впрочем, после двух первых саммитов третьего можно не ждать – заранее ясно, какими будут формальные итоги: точно такими же, как вчера и позавчера. То есть никакими.

Если от Женевы еще было ощущение, что идут реальные переговоры, которые – пусть и медленно – к чему-то ведут, то после российско-натовского саммита уже возникло ощущение, что весь этот марафон якобы переговоров имеет только одну цель – пропагандистскую.

По крайней мере, от Брюсселя осталось именно такое ощущение. Для того, чтобы русские заявили о своем требовании не расширять НАТО, а Брюссель заявил, что он с таким требованием не согласится, вовсе не нужно было устраивать глобальную встречу. Все это было известно и до нее.

И тем не менее, американцы зачем-то инициировали этот формат, а Москва зачем-то на него согласилась. Весь вопрос в том – зачем?

Безусловно, российская власть получила определенные пиар-выгоды: если восемь лет назад РФ выгоняли из "Большой восьмерки" и не хотели видеть даже в ПАСЕ, то теперь с ней говорят на всех возможных уровнях. Больше того, именно Кремль диктует свои требования остальным.

Это явный дипломатический прорыв на международной арене, не говоря уже о том, что российские граждане получили ощущение возвращения величия их страны. Так что, даже при отсутствии результата, для Москвы эти саммиты лишними не были.

Но зачем все это Вашингтону? Как ни парадоксально, он тоже оказался в выигрыше – в той парадигме, которую мы наблюдаем последние месяцы. На женевском и брюссельском саммите Запад увидел "великую и ужасную" Россию, фактически – реинкарнацию Советского Союза, которой нужно бояться. А ведь это именно то, чего добиваются американские СМИ с подачи Белого дома уже почти полгода, когда раздувают историю с "российским вторжением"!

Глядя на все это, невольно приходится задуматься о заявлениях некоторых западных экспертов, которые утверждают, что Вашингтон и Москва уже обо всем договорились, а сейчас просто разыгрывают шоу, призванное создать иллюзию глобального кризиса, который вынуждает договариваться.

Не случайно россияне вчера в Брюсселе вспомнили о Карибском кризисе 1962 года, который как раз и был таким глобальным кризисом. Как известно, для его разрешения Джону Кеннеди и Никите Хрущеву не понадобилось даже встречаться – все было решено по телефону. Без всяких дипломатических условностей и пропагандистских штампов. Сейчас, при наличии видеосвязи, такой договоренности достигнуть еще проще.

А потому вновь возникает вопрос: соглашение между Байденом и Путиным – это возможная перспектива или уже свершившийся факт, для которого просто ищут легальное основание?

План дестабилизации Украины: о чем умолчала Нуланд

Если поверить в версию о "легальном основании", то вчерашнее выступление замгоссекретаря США Виктории Нуланд полностью укладывается в эту логику: она заявила о том, что Россия разработала и реализовывает план внутренней дестабилизации Украины.

Разумеется, все сказанное сопровождалось словами о том, что Штаты дадут достойный санкционный ответ в случае прямого российского вторжения, однако Нуланд ни слова не сказала о том, что же будет делать Вашингтон, если озвученный ею "план дестабилизации" сработает без вторжения. Исходя из всего того, что озвучивается - не будет делать ничего. И санкций никаких тоже не будет.

Сам план замгоссекретаря описала так: Россия вторглась в Украину в 2014-м, потом стала распространять "дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО" и в итоге сосредоточила стотысячную армию на украинской границе для вторжения. А заодно "подготовила для Украины внутренний саботаж и дестабилизацию". И последняя фраза, пожалуй, самая интересная.

Нужно понимать, что все это произнесла Нуланд, которая знает ситуацию в нашей стране едва ли не лучше всех на Западе.

Нуланд, которая прекрасно знает, что в 2014-м Россия не дестабилизировала Украину, а лишь воспользовалась внутренней дестабилизацией.

Нуланд, которая лично уговаривала украинских политиков в 2016-м выполнить Минские соглашения, чтобы не допустить дестабилизации, и которая в силу этого прекрасно знает, по чьей вине Минск-2 до сих пор не выполнен.

Нуланд, которая прекрасно знает, что главная угроза дестабилизации Украины и сегодня находится не на ее восточных границах, а в правительственном квартале Киева, где уже вторая власть подряд не находит в себе мужества начать вести политику, основанную не на иллюзиях, а на реальности.

И в этом, вполне возможно, еще одна причина, по которой Вашингтон торопится в торгах с Россией: там понимают, что если в Украине начнется дестабилизация, она (Украина) перестанет быть козырной картой в американской колоде, и тогда Белый дом ничего не сможет предложить Москве в обмен на уступки по Китаю. Поэтому козырь надо разыгрывать, пока он есть на руках.

Спасет ли ограничение надбавок от роста цен?

А украинское правительство тем временем усиленно борется с дестабилизацией ситуации, которую само же и спровоцировало. Впрочем, борется так же непрофессионально, как и все предыдущие месяцы создавало нынешний кризис.

Вчера Кабмин объявил о расширении списка социальных продуктов, на которые устанавливается максимальная торговая наценка. Если раньше речь шла только о хлебе, то теперь торговые сети не имеют права устанавливать наценки выше 10% на гречку и сахар, муку и макароны, молоко и подсолнечное масло, яйца и курятину.

Ничего нового в таком решении нет: подобные ограничения действовали лет пять назад, пока их не отменил Кабмин Владимира Гройсмана, главной целью которого было увеличение прибылей "куриного короля" Косюка. У Кабмина Шмыгаля Косюк не в фаворе, так что ограничения можно возвращать – тем более что это действительно выглядит социальной мерой.

Вот только эффекта от нее не будет. Уже несколько месяцев продукты дорожают не из-за того, что торговые сети хотят отхватить себе лишнего, а из-за роста себестоимости, причиной которого стал безумно дорогой газ. И вчера пекари уже объявили, что хлеб в январе подорожает еще на 10% (дополнительно к 20%-му росту прошлого года), что никакими решениями правительства не остановишь.

Ввести ограничение торговых надбавок для решения проблемы сегодняшнего роста цен – все равно что клеить пластырь при внутреннем кровотечении. Уже всем очевидно, что проблема газа (а с ней – и проблема роста цен) может быть решена лишь с помощью прямого контракта, который позволит забыть о ценах спотового рынка. Но власть упорно продолжает делать вид, что все под контролем.

Неудивительно, что Нуланд заговорила о внутреннем саботаже и дестабилизации…

Цифровое государство: как виртуально повысить зарплаты

Не менее сомнительным выглядит и другое вчерашнее решение Кабмина – о повышении зарплат врачам до 20 тысяч гривен. С одной стороны, это выглядит как выполнение требований медиков и обещаний самой власти. Но с другой…

На примере простой школьной задачки ситуация выглядит так: шестерым детям дали по пять яблок, а потом сказали – сделайте так, чтобы у каждого было по шесть яблок. Понятно, что решить задачу можно, только отобрав яблоки у шестого ребенка.

Еще осенью, при утверждении бюджета, эксперты говорили, что Национальной службе здоровья выделили недостаточно средств для покрытия ее потребностей, причем оценивали недостачу где-то в 30-40 млрд (или в 20% бюджета НСЗУ). То есть еще до вчерашнего решения Кабмина у "детей" было по четыре "яблока" вместо пяти. И уже тогда говорили, что больницам оставили единственный выход – увольнять "лишних" врачей. А теперь им предлагают сделать так, чтобы вместо четырех "яблок" у каждого было шесть.

Правда, правительство предложило альтернативный вариант: переводить медиков на неполную занятость и платить им неполную зарплату. То есть формально они будут иметь по шесть "яблок", а на руках все равно будет четыре. Или 13 тысяч вместо обещанных 20-ти.

Конечно, при таких раскладах у врачей появится больше свободного времени. Но что будет с пациентами, оставшимися без врачей?