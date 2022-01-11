Женева: превью к настоящим решениям

Женева снова стала мировым дипломатическим центром. Вчера там начались переговоры делегаций США и России по вопросам европейской безопасности. Начались, судя по одним комментариям участников, весьма продуктивно. Но, судя по другим комментариям, пока без конкретных результатов.

И дело даже не в том, смогут участники женевских переговоров договориться о чем-то или нет. Просто все понимают: нынешний уровень переговорщиков – не тот, на котором могут решаться проблемы глобального уровня. В Женеве могут лишь сблизить позиции, отбросив крайние точки расхождения. Не больше.

Именно поэтому накануне женевского саммита звучат требования, выполнение которых заранее выглядит нереальным. В самом деле, невозможно представить, что американцы согласятся вычистить из НАТО почти всю Восточную Европу – то есть страны, вступившие в Альянс после 1997 года. Это просто та крайняя точка, которую в процессе торгов должны отвергнуть, чтобы получить что-то более реальное. К примеру, обязательство США вывести свои войска из государств, вступивших в НАТО после 1997-го.

Однако и это еще не все особенности Женевы-2022. Главная проблема заключается в том, что ряд договоренностей невозможно зафиксировать на бумаге так, как того хотят стороны. В частности, можно зафиксировать письменно отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток (то есть отказ принимать в него Украину, Молдавию и Грузию), но невозможно публично записать обязательство Вашингтона принудить Киев выполнить Минские соглашения.

Между тем, очевидно, что без выполнения этого пункта никакие переговоры не сдвинутся. Как очевидно и то, что подобная договоренность может быть достигнута только лично между Джо Байденом и Владимиром Путиным – причем не только с гарантиями, но и с детально прописанным планом его выполнения.

Все это в Женеве не может быть решено. А решать нужно, причем нужно, в первую очередь, для Вашингтона. На носу Пекинская Олимпиада, где Путин встретится с Си Цзиньпином, – и неизвестно, какие последствия для Америки может принести эта встреча. Поэтому важно не то, что будет в Женеве, а то, что будет сразу после нее.

Арест активов Порошенко: исчезнут ли его каналы из сетей

Вчера в Украине продолжали обсуждать принятое накануне Рождества решение о блокировании активов Петра Порошенко. Поскольку, естественно, больше всего всех заинтересовал не "Рошен", а телеканалы, то отвечать власти пришлось, в первую очередь, по этому пункту. Вчера Госбюро расследований заявило, что арест на активы указанных каналов ("Прямой" и "Пятый") не налагался, и "какое-либо ограничение деятельности не произошло". В общем, в ГБР резюмировали, что "Прямой" и "Пятый" могут спокойно работать.

И в целом это действительно так. Телеканалы никто не лишал лицензий на вещание, не блокирует их счета и даже не налагает арест на их имущество. То есть оперативная деятельность может продолжаться. Даже то, что были заблокированы активы и счета самого Порошенко на финансировании телеканалов никак не скажется, так как основное финансирование будет идти через предприятия Порошенко, которые также продолжают свою хоздеятельность и продолжают зарабатывать деньги (их счета тоже никто не блокирует).

И в этом ключевое отличие от ситуации с оппозиционными каналами, которые были заблокированы через решение СНБО. Их сразу же вырубили из эфира и остановили их работу, позволив вещать только в YouTube (хотя и там пытаются достать).

Так что к телеканалам Порошенко у властей совсем другой подход, чем к 112, NewsOne и Zik.

Что положено "Кварталу", не положено другим?

У кого по-прежнему все хорошо, так это у "95 квартала". Седьмой сезон сериала "Сваты" успешно идет на запрещенном в Украине телеканале "Россия-1", больше того – по последним замерам он является самым популярным сериалом в России.

Двойные стандарты в отношении того, кому можно зарабатывать в "стране-агрессоре", а кому нет, уже никого не удивляют. Удивляет теперь то, что стандарты вообще исчезают. Даже двойные.

Именно так, к примеру, произошло с популярным блогером "ТикТока" из России Даней Милохиным. Возвращаясь с турецкого отдыха, он по дороге решил приземлиться в Киеве – то ли чтобы потусить с друзьями, то ли чтобы снять какие-то ролики. В общем, тоже отдохнуть. Но в Украину его не впустили, несмотря на отсутствие каких-либо оснований.

Подобная история была в прошлом году с популярным у подростков рэпером Моргенштерном. Он тоже в политике замечен не был, в Крым не ездил, но против рэпера хотя бы нашли обвинения, используемые российской властью (пропаганда наркотиков). То есть двойные стандарты, но все-таки стандарты.

В случае же с Милохиным не нашлось даже двойных стандартов. Абсолютно аполитичный юноша, популярный исключительно среди подростков и работающий исключительно для них, не мог представлять опасности для нацбезопасности Украины. Но и его не впустили, посчитав, что отдых – недостаточная причина для въезда в нашу страну.

Сложно сказать, чем руководствовалась СБУ в данном случае. Но Украине она в очередной раз подложила свинью. Потому что "ТикТок" переполнен комментариями о том, что украинские блогеры без всяких проблем ездят в Россию, а их российскому коллеге в Киев дорога заказана. Не лучший имидж в глазах подрастающего поколения.

Инфляция-2021: почему похудели бумажники

Госстат вчера опубликовал официальную статистику по инфляции за 2021 год. Цифра оказалась ровной – 10%, – что наводит на мысли о явно подогнанных под нужные параметры показатели. То есть параметры все равно существенно выше запланированных, но в таком виде хотя бы не очень пугают.

Зато пугают реальные цены в супермаркетах. Потому что молочка, которая по официальной статистике прибавила в цене 11%, в реальности подорожала намного сильнее. Что больше похоже на правду, так это подорожание хлеба на 18,7% и яиц на 19%, но и это только если брать по самым бюджетным параметрам.

А самое главное – никак не удается свести статистические концы с концами в ситуации, когда все основные продукты подорожали на 12-28%, основная коммуналка подорожала (по официальной версии) на 12-26%, а общая инфляция равна 10%. Получается, что все уравновесила якобы подешевевшая одежда, хотя очевидно, что она не может занимать такое место в минимальной потребительской корзине.

Впрочем, даже по официальной статистике 2021 год оказался худшим по инфляции за последние четыре года. И это почувствовали на себе все. А впереди 2022-й, который будет ничуть не лучше, поскольку проблема резко подорожавшего газа пока далеко не полностью отразилась на ценниках в супермаркетах. Причем до сих пор не видно, чтобы правительство собиралось эту проблему решать.

Конец казахского Майдана

Казахский Майдан можно считать завершенным. Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен конституционный порядок. Это не означает, что в стране уже все стабилизировалось, но это означает, что насильственная смена власти ей больше не угрожает. Казахский Майдан пошел по белорусскому сценарию, а не по украинскому.

Причем в намного более сжатые сроки. Способствовало сокращению сроков то, что и фаза протестов сразу миновала мирный этап, за сутки перейдя к силовому сценарию, что развязало руки властям для жестких мер.

И, наконец, одну из основных ролей сыграло то, что руководство Казахстана быстро приняло решение обратиться за помощью к ОДКБ. Российские и другие союзные войска не были задействованы в подавлении беспорядков, но сыграли важную политико-психологическую роль. А именно - не дали развалиться всей системе власти Казахстана, не дали чиновникам и силовикам переметнутся на сторону противников Токаева, что позволило президенту Казахстана взять ситуацию под контроль.

Но если власть в Казахстане просто сохранила свои позиции, то позиции ОДКБ и стоящей за ней России в регионе, безусловно, усилились. И это явно не понравилось Вашингтону: госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что у Госдепа "есть вопрос, почему они обратились к этой организации, где доминирует Россия". То, что Казахстан входит в ОДКБ, Блинкен, видимо, достаточным ответом не считает.

Вообще его претензии к казахскому руководству могут вызвать у последнего лишь ироническую улыбку. Глава Госдепа заявил, что власти Казахстана должны все решить "мирным путем, с уважением к правам тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны".

Скорее всего, официальный Нур-Султан ничего не ответит. Хотя мог бы задать Госдепу вопрос о том, почему Штаты не решали мирным путем проблемы с теми, кто в 2020-м в Капитолии пытался сделать так, чтобы их голоса были услышаны. И заодно попросить рецепт мирного пути в отношении тех, кто заставляет слушать себя с помощью автоматов.