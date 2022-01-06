Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, о котором первой сообщила "Страна", и наложил арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд огласит 14 января текущего года.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за пределами Украины и собирается вернуться только 17 января.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание экс-президента Украины для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".