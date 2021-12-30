Украинские правоохранительные органы не объявляли в розыск подозреваемого в государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко, хотя Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о его взятии под стражу.

Об этом свидетельствуют данные базы розыска Министерства внутренних дел Украины.

То, что фамилия и имя Петра Порошенко не значится в базе розыска МВД означает, что ни Государственное бюро расследований, ни другие правоохранительные органы, не объявляли лидера "Евросолидарности" в розыск.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за границей - он покинул Украину еще 17 декабря и заявил, что не собирается возвращаться домой до Нового года.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.