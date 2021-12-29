Депутаты "Европейской солидарности" зарегистрировали в СБУ заявление о преступлении президента Украины Владимира Зеленского. Ему вменяют "сотрудничество с агрессором", закупки электричества и угля в России.

Об этом в соцсети написала нардеп Ирина Геращенко.

"В заявлении зафиксированы факты сотрудничества со страной агрессором, закупки командой Зеленского электроэнергии и угля в РФ. Фактически это уголь из украденных оккупационными властями шахт и финансирование Путина из украинского бюджета. На днях такие же заявления коллеги зарегистрировали в ГБР и ГПУ", - сговорится в сообщении.

Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Также Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о взятии Порошенко под стражу с миллиардным залогом.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это, когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы писали, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.