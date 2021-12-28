Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом свидетельствуют информация в базе Министерства юстиции Украины.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 гривен.

По информации "Страны", на базе "4 канала" Офис президента будет создавать ещё один новостной телеканал под политические нужды президента Владимира Зеленского.

Напомним, это часть проекта Зеленского по созданию своей медиа-империи, о котором "Страна" писала ещё в ноябре.

Также мы рассказывали о телеканале "Рада", который переформатировали в новостной канал под политические потребности Зеленского. По данным "Страны", "ребрендинг" телеканала - это всего лишь один из элементов создания новой медиа-империи, которую пытаются сейчас выстроить в интересах действующего президента. Наши источники на медиа-рынке говорят и о других шагах.

Вместе с тем, "Страна" рассказывала, что "слуги народа" хотят обязать украинские телеканалы отдавать 25% эфира под программы, созданные госконцерном.