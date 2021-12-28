Нардеп купил телеканал. Фото: facebook.com/Олексій-Ковальов-народний-депутат

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом свидетельствуют информация в базе Министерства юстиции Украины.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 гривен.

По информации "Страны", на базе "4 канала" Офис президента будет создавать ещё один новостной телеканал под политические нужды президента Владимира Зеленского.

Слуга народа Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова 4 канал

Напомним, это часть проекта Зеленского по созданию своей медиа-империи, о котором "Страна" писала ещё в ноябре.

Также мы рассказывали о телеканале "Рада", который переформатировали в новостной канал под политические потребности Зеленского.  По данным "Страны", "ребрендинг" телеканала - это всего лишь один из элементов создания новой медиа-империи, которую пытаются сейчас выстроить в интересах действующего президента. Наши источники на медиа-рынке говорят и о других шагах.

Вместе с тем, "Страна" рассказывала, что "слуги народа" хотят обязать украинские телеканалы отдавать 25% эфира под программы, созданные госконцерном.

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