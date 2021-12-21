Во вторник, 21 декабря, в эфире государственного телеканала "Рада", который 15 декабря был переформатирован в новостной канал под политические потребности Зеленского, на YouTube произошли массовые сбои трансляции.

В тот момент в эфире по теме подозрения Петру Порошенко был телеведущий (сотрудничающий с Офисом президента политтехнолог Сергей Иванов) с приглашенным гостем. Однако смотреть трансляцию практически невозможно - каждые несколько секунд эфир "тормозит", а моментами трансляция останавливается полностью.

В связи с неполадками эфир с Ивановым резко переключили на выпуск новостей. Впрочем, даже это не спасло ситуацию: новости в непонятном порядке переключаются с одной на другую.

Директор канала "Рада" Вадим Перенчук прокомментировал "Стране" массовые сбои в ютуб-трансляции телеканала.

По словам Перенчука, он узнал о проблеме буквально за несколько минут до звонка "Страны".

"Я был на встрече, еду в машине и смотрю "Раду" в телефоне - у меня почему-то тоже сбои. Плюс я вижу меньшее количество зрителей, чем обычно", - сказал он.

В то же время Перенчук не смог дать конкретный ответ на вопрос "Страны" о том, когда восстановится трансляция канала в Ютубе и что стало причиной сбоев. Тем не менее, как уточнил Перенчук, если канал хакнули, то исправление неполадок может занять много времени.

"Сейчас позвоню сотрудникам - пускай посмотрят, в чем там дело. У нас есть отдел, который занимается именно Ютуб-каналом. Если возможно быстро восстановить и перезагрузить, то сделаем это сейчас. Но если нас хакнули, то это займёт больше времени", - говорит он.

Кроме этого, Перенчук рассказал, что произойдёт с теми частями эфира, которые из-за сбоя показываются вразброс.

"Скорее всего, мы будем восстанавливать эти части эфира - у нас есть параллельные записи", - подытожил он.

Напомним, что 15 декабря телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном виде. В этот же день на телеканале произошел скандал в связи с промо-роликом "Рады", против которого выступили журналисты.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поскандалил в прямом эфире переформатированного в интересах действующего главы государства Владимира Зеленского телеканала "Рада".

В студии телеканала, которая построена прямо в здании Верховной Рады, говорил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В это время мимо шел Порошенко и поинтересовался "на чьи деньги банкет".

Также мы писали, что корреспондентка телеканала "Рада" с трех попыток не смогла правильно выговорить слово "архистратиг".