По информации источников "Страны" на телеканале "Рада", сотрудничающего с Офисом президента политтехнолога Владимира Петрова отстранили от ведения программ на телеканале "Рада". Официальная причина - нарушения устава, по которому работает канал.

"Было редакционное совещание, на котором решили, что оценочные суждения Петрова в эфире противоречат уставу канала. Первая причина отстранения — скандал с высказыванием в адрес экс-канцлера Германии Меркель. После сюжета о татуировках свиньи, он сказал, что-то в духе "а сейчас о настоящем свинстве" и начал говорить о Меркель. Это привело к международному скандалу, к нам уже обратилось с требованием объясниться посольство Германии в Украине. Это первая история, а вторая — высказывания в адрес депутатов: по Геращенко, по Порошенко, по Киве, а также ксенофобские высказывания по Гогилашвили в стиле "он грузин". Такие вещи недопустимы. В состав редакционного совета входит 10 человек, на заседании присутствовали восемь. Шесть членов редакционного совета проголосовали за отстранение Петрова от работы на канале "Рада", — сообщил источник.

Работающий с Петровым политтехнолог и телеведущий Сергей Иванов уже заявил, что в случае отстранения от эфира Петрова он также прекратит работу с телеканалом.

Как уже писала "Страна", Иванов должен был вести на обновлённом телеканале "Рада" вечернее шоу.

Напомним, ранее мы писали о том, что государственный телеканал "Рада", еще не успев толком перезапуститься, попадает в один скандал за другим. "Страна" проанализировала первые дни работы обновленного госканала "Рада" и разобралась, о чем говорит серия скандалов на старте "нового старого медиа" и удастся ли власти сделать "Раду" рупором президента Владимира Зеленского.