Сегодняшний перезапуск телеканала "Рада" начался со скандала.

В среду, 15 декабря, на странице в ФБ телеканала Рада вышло заявление, что телеканал не имеет никакого отношения к промо-ролику, который появился вчера вечером и где говорились о работе с властью и шли наезды на оппозицию.

Такое заявление выглядело странно, так как в ролике снялись реальные журналисты телеканала.

Директор канала Рада Вадим Перенчук пояснил ситуацию "Стране" так: промо-ролик, который вышел вчера - рабочий вариант, который с ним никто не согласовывал.

"В заявлении речь идёт о промо-ролике, который появлялся вчера. Мы вышли на рынок и заказали контент, у нас есть организация, с которой мы сотрудничаем, у неё есть сотрудники: токсичные или нетоксичные, кто как воспринимает. По ролику: это был рабочий вариант, который я не видел и не утверждал. В нем ведущие этой частной компании, которая будет делать для нас контент, но в эфире канала "Рада" такого никогда не будет", - заявил Перенчук "Стране".

В тоже время, как сообщил "Стране" источник на телеканале, главная причина появления заявления - бунт коллектива. Журналисты возмутились закадровым текстом в ролике, который с ними не был согласован.

"Вчера, когда появился ролик, мы подофигели, поскольку финальную версию нам никто не показывал. Мы снялись в раскадровках, нам описали общее настроение по ролику, но финальный вариант с закадровым голосом никто не показал. Многие возмутились, поскольку текст неоднозначно намекал, что нам положено мочить оппозицию. И что мы будем облизывать Зеленского - он же Украина - он же власть. Руководство начало оправдываться, что это неумышленная подстава, и что выдали не согласованный текст. Говорили, что кто-то слил вторую версию ролика. Не утверждённую. Начался скандал, нас затролили, потом думали, что делать. В конце концов начальство решило по-тупому откатать назад, сделав вид, что никакого отношения к ролику не имеют", - говорит один из журналистов.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского. При этом, как сообщали источники, "ребрендинг" телеканала "Рада" - это всего лишь один из элементов создания новой медиа-империи, которую пытаются сейчас выстроить в интересах действующего президента.

Также мы писали о том, что украинские гостелеканалы "Дом" и UATV заказали самые дорогие в мире видеокамеры. Один комплект таких видеокамер стоит от 90 тысяч долларов США и выше.