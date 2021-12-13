Жена Зеленского Елена Зеленская была замечена корреспондентами "Страны" в одном из пригородных супермаркетов. Магазин, по которому ходила жена президента находится под Киевом на Софиевской Борщаговке. Это магазин "Сильпо".

Как нам стало известно, Зеленская пришла не на шопинг, а принимала участие в съемках программы "Сніданок", что выходит на телеканале "1+1".

"Съемки проходили в отделе овощей и фруктов, говорили о ПП. Было очень много полицейских, с собаками ходили", - рассказали нам сотрудники супермаркета.

Действительно, по нашим наблюдениям, меры безопасности в супермаркете были значительно усилены. Корреспондент "Страны" насчитал четыре автомобиля в кортеже сопровождения первой леди.

Также возле супермаркета дежурила карета скорой помощи, четыре патрульных автомобиля Нацполиции, группа кинологов, около 20 сотрудников УГО.

"Полиция приехала где-то часов в 10. Около 11 начали ходить видеооператоры снимать здесь всё, а к 12 приехала жена президента",- рассказывает нам сотрудник супермаркета.

Выпуск "Сніданка" с участием Зеленской в эфире должен появиться уже завтра утром.

В съемках также принимала участие телеведущая Маричка Падалко и диетолог Наталья Самойленко.

Ранее мы писали о том, что львовским журналистам запретили смотреть в окна во время официального визита первой леди Украины Елены Зеленской, чтоб не стать мишенью для снайперов.

Также на днях журналисты "Страны" встретили кортеж Владимира Зеленского в правительственном квартале Киева. Автоколонна из 4 машин как раз сворачивала от здания Верховной Рады в сторону Офиса президента. Как выяснилось, в кортеже Зеленского появился микроавтобус охраны с элементом для тарана людей.